Un décret présidentiel, lu ce vendredi 22 août 2025 à la télévision nationale, fixe officiellement la période de la campagne électorale en vue du référendum constitutionnel prévu pour le 21 septembre 2025.

Selon le décret, la campagne s’ouvrira le dimanche 31 août 2025 à 00h et prendra fin le jeudi 18 septembre 2025 à 00h. Durant cette période, les partis politiques, associations et acteurs de la société civile seront autorisés à organiser des réunions et manifestations publiques, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Le décret précise également le rôle de la Haute Autorité de la Communication (HAC), chargée de garantir l’égalité de traitement entre les différentes sensibilités politiques dans les médias publics et privés. Les modalités de production, de programmation et de diffusion des contenus relatifs à la campagne référendaire devront se conformer aux dispositions légales encadrant la HAC.

Plusieurs départements ministériels sont associés à l’exécution du présent décret, parmi lesquels le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, celui de la Justice et des Droits de l’homme, le ministère de l’Information et de la Communication, ainsi que ceux de l’Économie, du Budget, de la Défense et de la Sécurité.