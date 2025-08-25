L’automédication chez les enfants demeure un problème fréquent dans nos communautés où l’accès au soins médicaux est parfois limité. Beaucoup de parents, faute de moyens ou par habitude, donnent des médicaments à leurs enfants sans avis médical, ce qui peut entraîner de graves conséquences sur la santé des tout petits. Pour en parler, la rédaction de Guinee360 a rencontré Dr Saikou Oumar Barry, médecin pédiatre à la clinique Centre Médicaux Infanterie (CMI) de Sangoyah. Dans cet entretien , il a expliqué les dangers de cette pratique et donne des conseils aux parents pour mieux protéger la santé de leurs enfants.

Guinee360 : Pouvez-vous expliquer simplement ce qu’on entend par automédication?

Dr Saikou Oumar Barry : L’automédication, c’est le fait, pour une personne, d’utiliser de son propre chef un médicament sans avoir consulté un médecin. Cela peut être un médicament moderne (comme ceux vendus en pharmacie sans ordonnance) ou bien un remède traditionnel. L’idée est que le patient prend une décision seul, en pensant soulager une douleur ou traiter une maladie. Mais le danger, c’est que l’on ignore si le médicament est vraiment adapté à la maladie ou au patient. Chez les enfants, c’est encore plus risqué, car leur organisme est plus fragile et réagit différemment de celui des adultes.

Quels sont les principaux dangers de l’automédication chez l’enfant ?

Les risques sont nombreux. D’abord, l’usage abusif de certains médicaments, en particulier les antibiotiques, peuvent entraîner une résistance microbienne. Cela veut dire qu’avec le temps, les microbes ne réagissent plus au traitement. Ensuite, l’enfant peut être exposé à un même produit de manière répétée, ce qui réduit son efficacité. Il existe aussi des risques d’allergies graves, comme des éruptions cutanées ou des démangeaisons. Enfin, comme l’enfant ne peut pas toujours exprimer clairement ce qu’il ressent, les complications passent parfois inaperçues jusqu’à ce qu’elles deviennent sérieuses.

Quelle est la différence entre un médicament donné à l’hôpital et un médicament donné par automédication à la maison ?

À l’hôpital, chaque prescription est faite avec précision en tenant compte de l’âge, du poids et de l’état de santé de l’enfant. Le dosage est un élément crucial : une dose trop faible rend le médicament inefficace, tandis qu’une dose trop forte peut provoquer un empoisonnement. À la maison, sans l’avis d’un professionnel, on ne dispose pas de ces repères. Le risque est donc élevé d’administrer une dose inadaptée. C’est pour cela qu’une consultation et des examens médicaux sont essentiels avant de donner un traitement.

Quels sont les médicaments les plus souvent mal utilisés par les parents ?

Le cas le plus fréquent est le paracétamol. Beaucoup de parents le considèrent comme un produit banal, et en donnent systématiquement dès que l’enfant a mal ou présente de la fièvre. Pourtant, en cas de surdosage, le paracétamol peut gravement endommager le foie et même provoquer une cirrhose. On oublie souvent qu’il s’agit d’un médicament hépatotoxique. La posologie doit être respectée scrupuleusement, calculée en fonction du poids de l’enfant et répartie correctement dans la journée. Ce n’est pas parce qu’un médicament est courant qu’il est sans danger.

Quels sont les signes d’alerte qui doivent inciter les parents à consulter immédiatement un médecin ?

Certains symptômes doivent alerter sans attendre. Si un enfant devient inhabituellement somnolent après la prise d’un médicament, c’est un signe que son organisme ne le supporte pas. Si des démangeaisons ou des rougeurs apparaissent, il peut s’agir d’une réaction allergique. Dans ces situations, il faut immédiatement se rendre à l’hôpital le plus proche, car les conséquences peuvent évoluer rapidement et mettre en danger la vie de l’enfant.

L’automédication concerne-t-elle aussi les remèdes traditionnels ?

Oui, c’est un problème très répandu, surtout en raison des difficultés économiques. Beaucoup de parents, pour éviter les frais médicaux, se tournent vers des décoctions de plantes. Or, ces préparations ne sont pas dosées, on ne connaît ni la concentration, ni la quantité exacte administrée. Résultat : elles peuvent provoquer de graves problèmes digestifs( diarrhées, vomissements ) qui ont pour conséquence la déshydratation. Chez les nourrissons de moins de six mois, cela peut rapidement entraîner un état de choc et devenir fatal.

Quels conseils souhaitez-vous donner aux parents concernant la santé de leurs enfants ?

Mon premier conseil, c’est de toujours demander l’avis d’un médecin ou d’un professionnel de santé avant de donner un médicament à un enfant. Les conseils de voisins ou d’amis, même s’ils sont donnés avec de bonnes intentions, ne remplacent pas un avis médical. Chaque enfant est différent, chaque maladie est spécifique, et ce qui a fonctionné pour l’un peut être dangereux pour l’autre. Ensuite, il faut comprendre que l’hôpital n’est pas seulement un lieu de soins, mais aussi un lieu d’éducation et d’information. Venir consulter permet non seulement de traiter la maladie, mais aussi de recevoir des conseils précieux pour mieux protéger la santé de son enfant. C’est en consultant tôt qu’on évite les complications graves.