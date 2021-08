Le mandat d’arrêt international émis contre Sékou Koundouno ne laisse pas indifférent ses anciens collègues du Front national pour la défense de la constitution. Pour le président de l’UFDG, le responsable des stratégies et planification du FNDC est victime de son opposition au 3ème mandat du président Alpha Condé.

C’est pourquoi Cellou Dalein Diallo parle d’«instrumentalisation de la justice par le chef de l’État».

«Le mandat d’arrêt international émis contre Sékou Koundouno du FNDC et rendu public ce 25 août, est une énième instrumentalisation de la justice par Alpha Condé pour tenter de museler l’opposition et faire taire toutes les voix discordantes, notamment celles qui combattent son troisième mandat illégal et sa mauvaise gouvernance.

Sékou Koundouno étant un militant intraitable de cette double cause, je lui apporte mon soutien et ma solidarité», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Il faut rappeler que ce militant pro-démocratie est poursuivi pour des faits ‘’d’associations de malfaiteurs, incendie volontaire, troubles à l’Etat par le massacre, la dévastation ou le pillage, participation à un mouvement insurrectionnel et menace par le biais d’un système informatique».