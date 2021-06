Le ministère de la Justice a abrité une rencontre d’échange et de négociation dans le dossier opposant la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et l’avocat Me Pépé Lamah, avocat au barreau de Guinée, jeudi 24 juin 2021.

Il faut rappeler que le contrôleur général Aboubacar Fabou Camara est poursuivi avec son collègue commandant Sékou Ly devant le tribunal de première instance de Kaloum pour “injures publiques et atteinte aux libertés individuelles” à la requête du Barreau de Guinée et de Me Pépé Antoine Lamah.

Cette rencontre a servi de cadre, sous la surveillance du ministre Mory Doumbouya, de trouver une solution à l’incident qui était né entre la direction centrale de la police judiciaire et le Barreau.

«Très heureusement, sous l’égide de son monsieur le ministre de la justice, nous nous sommes retrouvés, les débats ont été ouverts, les faits ont été campés. Et comme nous l’avions annoncé, il était question que le linge sale soit lavé en famille. Vous n’êtes pas sans savoir que la police et le barreau concourent au même travail : rechercher et débarrasser la société des investissements, individus qui troublent la quiétude des citoyens. Donc contrairement à ce qui a voulu se faire devant le tribunal, la solution a pu être trouvée hors les juridictions et de façon efficace. Puisque les deux personnes qui étaient opposées, ont fini par se donner la main, se faire des accolades et se présenter réciproquement les excuses … Aujourd’hui, tout est fini, la situation est aplanie», a expliqué Me Dinah Sampil, ancien bâtonnier.

Il ajoute que les avocats des deux camps sont sur la voie d’achever la procédure de règlement par le retrait de la plainte au niveau du tribunal de première instance où le dossier était pendant «pour qu’on en parle plus(…) Ce qui reste clair, les deux parties sont attendues le 30 juin prochain devant le tribunal présidé par Hadja Mariama Doumbouya.»