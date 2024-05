Lors d’une conférence de presse tenue le 23 mai 2024, le Quai d’Orsay s’est exprimé sur le retrait des agréments et fréquences des médias privés en Guinée.

La France finance à hauteur de 66 millions d’euros un prêt du Trésor public qui est orienté dans un projet qui est censé renforcer la liberté de la presse en Guinée en installant notamment une Télévision numérique terrestre (TNT) et en renforçant les capacités de la télévision publique.

Le financement dudit projet doit être lancé le 14 juin prochain.

Interpellé par le journaliste Thomas Pierre Dietrich, pour savoir si la France envisage la suspension de ce financement compte tenu de la situation que vivent des médias privés en cette période de transition, le porte-parole adjoint du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, Christophe Lemoine, répond : « Nous suivons avec beaucoup d’attention le processus de transition en Guinée qui doit permettre le retour à l’ordre constitutionnel. Nous avons à plusieurs reprises exprimé notre inquiétude à ce sujet (situation des médias privés en Guinée, ndlr) et rappelé aux autorités guinéennes notre attachement à la liberté de la presse et à la liberté d’expression d’une manière générale. Je n’ai pas d’indication spécifique sur la mesure qui a été prise par les autorités guinéennes, c’est un point que nous suivons attentivement ici et je pense que nous aurons l’occasion d’en reparler s’il y a des mesures qui sont prises mais pour le moment, nous suivons la situation avec attention. »