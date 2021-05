Ce lundi 24 mai, le syndicat des taxis-motos de Labé a appelé à une journée «sans gilets» pour boycotter le recensement de la corporation par la commune urbaine de Labé. Ce mot d’ordre n’a pas été respecté par la majorité des conducteurs de taxi-moto, qui d’ailleurs soutiennent fermement l’initiative de la commune.

Abdoul Karim Sow est l’un d’eux

«ils n’ont qu’à venir nous recenser, car avec ça nous allons connaître l’effectif dans la commune urbaine».

Thierno Ibrahima Diallo est aussi partisan de ce recensement dans le registre de la commune urbaine.

«je suis d’accord avec ce projet comme plusieurs autres de mes collègues, je suis vraiment content de la situation »

L’appel du syndicat de la corporation à une journée sans gilet n’était point pour empêcher le recensement selon Thierno Adrahmane Diallo, Secrétaire général de la section syndical CNTG Labé.

«C’est une désinformation, car la dernière fois qu’on s’est réunit avec la commune on s’était retrouvé aussi entre nous pour tirer des conclusions de la rencontre et c’est là qu’on a compris qu’à chaque réunion, il y’a des propos déplacés qui sortent et qu’ils fallait mettre fin à cela et pour précision cette grève concernait seulement les membres du bureau. C’est à dire les contrôleurs et chefs de gares».

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé