Tristesse et émotion dans le quartier de Béhanzin à Conakry, où la famille d’Aboubacar Toumba Diakité a reçu la nouvelle de son décès ce mercredi 25 mars 2026. Ancien militaire, condamné dans le procès du massacre du 28 septembre, il était détenu à la prison Coyah, mais c’est à l’hôpital militaire du camp Samory Touré qu’il a rendu son dernier souffle.

Très ému, un membre de la famille, ayant requis l’anonymat, a évoqué la personnalité et les convictions du défunt. Selon lui, Toumba Diakité nourrissait une profonde ambition pour la Guinée, en particulier pour sa jeunesse. « Il avait une très belle vision pour ce pays. C’est ce qu’il nous a toujours transmis », a-t-il confié, soulignant les valeurs de foi et de résilience que l’ancien militaire prônait au quotidien. « Il disait souvent que tout ce qui arrive à l’être humain est la volonté de Dieu : Dieu donne et Dieu reprend. »

Le proche revient également sur un message que le défunt souhaitait partager lors de sa détention à la maison centrale de Coyah. « Il s’agissait d’un passage de la sourate Al Imran. Il répétait : “Ô croyants, soyez patients, persévérez, soutenez-vous mutuellement et craignez Dieu afin d’obtenir le salut.” »

Durant son incarcération, Toumba Diakité affirmait avoir trouvé un sens à son épreuve. « Il disait que Dieu l’avait envoyé à Coyah pour influencer positivement d’autres détenus. Il se considérait même comme un imam au sein de la prison », rapporte-t-il.

Selon ce témoignage, le commandant exprimait également une vive inquiétude face à la situation de la jeunesse guinéenne. « C’était son combat quotidien. Il s’interrogeait sans cesse sur l’avenir du pays. »

Par ailleurs, il appelait régulièrement à soutenir les autorités en place, notamment le président Mamadi Doumbouya. « Il disait qu’il fallait prier pour lui, qu’il est jeune et qu’il faut l’accompagner dans sa mission », a ajouté son proche.

Concernant les circonstances du décès, la famille indique avoir pris connaissance de la nouvelle à travers un communiqué officiel. « Nous faisons confiance aux autorités. Nous restons dans la foi et l’acceptation de la volonté divine », a déclaré l’interlocuteur.

La famille envisage toutefois de formuler une demande officielle pour récupérer le corps du défunt. « C’est un droit légitime, et nous allons entreprendre les démarches nécessaires », a-t-il précisé.

Par ailleurs, le proche rappelle que Toumba Diakité souffrait depuis plusieurs années de problèmes de santé, notamment d’une hernie de la ligne blanche. « Il avait alerté à plusieurs reprises sur son état, y compris lors de son procès », a-t-il indiqué.