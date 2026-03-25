Le dossier relatif à la relance de la SOTELGUI a de nouveau été examiné ce mercredi 25 mars 2026 par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), marquant une nouvelle étape dans cette procédure à fort enjeu.

Dès l’ouverture de l’audience, la juridiction a une fois encore constaté l’absence du principal prévenu, Oyé Guilavogui.

L’Agent judiciaire de l’État (AJE), également absent, a néanmoins fait parvenir ses écritures. Celles-ci ont été déposées auprès de la Cour par le biais d’un avocat mandaté par son représentant, Me Pépé Antoine Lamah.

Revenant sur les motifs du précédent renvoi — notamment la comparution attendue du prévenu et la poursuite des débats — la Cour a estimé que, malgré le dépôt des conclusions écrites, le représentant de l’AJE aurait pu assurer une présentation orale de sa plaidoirie.

Au regard de ces éléments, la juridiction a décidé de renvoyer l’affaire au 1er avril 2026. Cette prochaine audience sera consacrée aux réquisitions du ministère public et aux plaidoiries des parties.

Pour mémoire, le 15 novembre 2023, la chambre de jugement de la CRIEF, alors présidée par le juge Alhassane Mabinty Camara, avait autorisé l’ancien ministre sous le régime de Alpha Condé à se rendre à l’étranger pour des raisons médicales. Depuis, Oyé Guilavogui ne s’est pas présenté devant la justice pour répondre des accusations portées contre lui, notamment pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption et blanchiment de capitaux.