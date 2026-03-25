Le Premier ministre Bah Oury a présenté, ce mercredi 25 mars 2026, la politique générale de son gouvernement devant le Conseil national de la transition. Lors de cette intervention, il a mis en lumière les progrès économiques réalisés sous sa mandature, notamment en matière de mobilisation des recettes publiques.

“Les recettes publiques sont passées de 18 859 milliards de francs guinéens en 2020 à 45 000 milliards en 2025, soit une progression de 139 %”, a déclaré Bah Oury. Il a précisé que “la modernisation des régimes financiers, la digitalisation des procédures et la mise en place de fichiers uniques de gestion administrative et de la solde ont généré plus de 246 milliards de francs guinéens d’économies, renforçant à la fois la discipline budgétaire et la crédibilité macroéconomique de l’État”.

Le chef du gouvernement a également souligné l’impact du rebasage du PIB, qui a permis de réévaluer la richesse nationale de plus de 36 milliards de dollars, soit une hausse de 51,2 %. Selon lui, “cela révèle une économie guinéenne plus robuste, diversifiée et dynamique qu’estimée auparavant”. Cette dynamique a été confortée par la décision récente de confirmer la note souveraine de la Guinée à B+, tout en relevant sa perspective de stable à positive. Sur le plan social, Bah Oury a conclu que “les résultats sont en vie”.