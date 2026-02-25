Une semaine après avoir été déclaré non coupable en appel des faits présumés de détournement de deniers publics — portant sur un montant estimé à 612 milliards de francs guinéens et 12 millions de dollars américains — par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), l’ancien ministre de l’Enseignement préuniversitaire, Ibrahima Kourouma, est sorti de la Maison centrale ce mercredi 25 février 2026.

« Il a été libéré, il rentre immédiatement chez lui », a déclaré son avocat, Me Soufiane Kouyaté.

Cette remise en liberté intervient alors que le parquet spécial s’est pourvu en cassation. L’affaire est désormais appelée à être examinée par la Cour suprême, où se jouera la prochaine étape de ce dossier judiciaire.