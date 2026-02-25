Lors d’une réunion tenue avec les 13 présidents des délégations spéciales des communes de la capitale, le Premier ministre Bah Oury s’est exprimé sur la situation des personnes victimes de déguerpissement à Conakry. Il a instruit ces responsables, ainsi que la gouverneure, de proposer des solutions immédiates en faveur des citoyens concernés.

Dans son intervention, le chef du gouvernement a dénoncé « une longue pratique de mauvaise gouvernance » dont son équipe aurait hérité. Selon lui, « les marchés qui devaient être aménagés ont été spoliés et vendus. Les cimetières ont été spoliés et vendus. Les espaces destinés à la construction d’écoles ont disparu. Pourtant, la population ne cesse de croître et les besoins essentiels doivent être satisfaits ».

Évoquant la situation des personnes déguerpies, il a insisté : « On ne peut pas laisser les gens dans la nature. Si l’on ne trouve pas de place, il faudra en chercher une autre, même si ce n’est pas l’emplacement initial. Autrement, nous resterons dans une logique de lutte sans fin, ce qui ne serait pas utile. »

Le Premier ministre a ainsi demandé que les communes n’ayant pas encore procédé à la relocalisation des sinistrés se signalent rapidement afin qu’une solution alternative soit trouvée dans les plus brefs délais. « Il ne sert à rien de gérer ces situations comme des sapeurs-pompiers sans éteindre définitivement le feu », a-t-il souligné.

Il a également appelé les 13 collectivités locales, ainsi que certains centres concernés, à identifier des espaces susceptibles d’être aménagés pour la construction de « véritables marchés dignes de ce nom », qu’il considère comme la « solution définitive ».

Insistant sur l’urgence, le chef du gouvernement a estimé qu’il fallait d’abord sécuriser des terrains adaptés. Il a assuré que l’État « mettra tout en œuvre pour mobiliser les financements et les modalités d’accompagnement, notamment auprès de plusieurs bailleurs, afin de construire des marchés dignes de ce nom ».