Un partenariat a été paraphé ce jeudi 25 février 2021, entre le couple Soulbang’s & Manamba Kanté et l’agence de transfert Senditoo.

La signature de ce contrat a eu lieu au chapiteaux du palais peuple, en présence des médias, des partenaires de la société Senditoo et les proches des deux artistes.

Ce partenariat avec le boss du RNB guinéen et Manamba Kante, consiste à accompagner les deux artistes à travers certains évènements dans le cadre de la promotion de la marque Senditoo.

Juste après la signature de ce partenariat, Souleymane Bangoura «Soulbang’s» se dit heureux de signer avec Senditoo. L’ancien lauréat du prix découvertes RFI en 2016, promet d’œuvrer pour vendre l’image de cette agence de transfert.

«C’est un réel plaisir pour moi et pour Madame de tisser ce partenariat avec SENDITOO comme Ambassadeurs officiels de leur Marque. Nous avons très tôt été séduits par l’innovation qu’offre le service. Toute initiative qui contribue à faciliter la vie de nos compatriotes connaitra un soutien sans failles de notre part.

Nous sommes donc très honorés et nous vous exhortons tous à œuvrer pour vulgariser les solutions que proposent SENDITOO car nos familles en Guinée en sont les bénéficiaires.», a-t-il déclaré.

À propos de Senditoo

Senditoo a été fondée par deux entrepreneurs, Ibrahima Soumano, Guinéen, et Takwana Tyaranini, Zimbabwéen. Les deux amis ont lancé la société à Londres, ville où est domiciliée son siège social. La jeune entreprise financière et technologique (“fintech » dans le jargon du milieu) rivalise avec les plus grands de ce domaine et a réussi à se frayer une place de choix dans un marché très concurrentiel.

À ce jour, la société est connectée à plus de 500 opérateurs à travers 150 pays, assurant ainsi un service de recharge téléphonique impeccable, et à une douzaine d’opérateurs de transfert de monnaie électronique à travers l’Afrique