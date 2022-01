L’équipe nationale guinéenne s’est fait éliminer hier dans la Coupe d’Afrique des Nations, par les scorpions de la Gambie, sur le score de (1-0). Cette élimination est diversement interprétée par les acteurs du cuir rond. Intervenant ce mardi 25 janvier 2020, chez nos confrères de FIM FM, l’ancien attaquant du Sily national, Aboubacar Titi Camara, s’est exprimé sur cette élimination.

Dans ses analyses sur cette défaite, l’ancien sociétaire de Liverpool a martelé que c’est une «grosse déception» pour le peuple de Guinée et surtout ceux qui supportent le Sily.

«Je dirai que cette équipe n’était pas prête à aller à la conquête de cette Coupe d’Afrique des Nations. On a vu des prestations pendant les matchs amicaux avant le début de compétition qui n’ont pas rassuré le peuple de Guinée et les supporters. C’est vrai le premier match avec l’équipe malawite, on avait espoir que la Guinée donne une bonne image mais malheureusement, dans les trois matchs que le Sily a livrés, il n’y avait pas de l’assurance», a-t-il laissé entendre.

Pour cet ancien ministre des Sports, les responsabilités de cette élimination de l’équipe nationale guinéenne sont partagées. Les joueurs ont leur part, le coach et le staff technique en ont aussi les leurs.

En tant qu’ancien joueur du Sily national, Aboubacar Titi Camara estime que le jeune joueur Morlaye SYLLA devrait commencer ce match contre la Gambie. Il explique :« Nous savons tous les qualités énormes de Morlaye SYLLA dans le championnat guinéen et sa prestation lors du CHAN. Je pense que c’est un joueur pétri de talents, on a vu à chaque fois qu’il entre, il donne satisfaction. Ça a été un mauvais choix de la laisser sur le banc. Aguibou n’était pas à 100% de ses moyens et malheureusement il a été aligné. Cette responsabilité, c’est le staff technique qui endoss.»

L’élimination étant consommée,l’ex attaquant du Sily national de Guinée invite les Guinéens à l’accepter et se mettre au travail pour bâtir une équipe compétitive.

« Il y’a eu des années on a travaillé et on a gagné. Mais après, on s’est reposé sur nos oreillers en se disant que les autres nations ne travaillent pas. Ces gens ont travaillé, ils nous ont dépassés aujourd’hui. Acceptons cette humiliation et continuons à travailler», a-t-il conclu.