Comme leurs coreligionnaires à travers le monde, les chrétiens de Guinée célèbrent ce jeudi 25 décembre la fête de Noël, commémorant la naissance de Jésus-Christ à Bethléem il y a plus de 2 000 ans.

À cette occasion, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a adressé un message de vœux à la communauté chrétienne du pays, lui souhaitant ses « vœux les plus chaleureux de joyeuses fêtes à l’ensemble de la communauté chrétienne de Guinée ».

Dans son message, l’ancien Premier ministre a également formulé des prières pour le renforcement de la cohésion nationale. « En ce moment de recueillement et de partage, je me joins à leurs prières pour la consolidation de la paix et de l’unité nationale ainsi que pour la restauration de la justice et la primauté du droit sur la force. Puisse l’esprit de Noël inspirer un engagement renouvelé en faveur du vivre-ensemble et de la fraternité dans le respect des droits et libertés de tous les Guinéens », a déclaré Cellou Dalein Diallo.