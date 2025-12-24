Démarrée dimanche dernier, la première journée de la CAN 2025 se poursuit sur le sol marocain avec 4 rencontres disputées ce mardi. A l’occasion de leur entrée en lice, le Sénégal et la Tunisie frappent fort, tandis que la RD Congo et le Nigéria assurent le minimum également.

Les grands favoris confirment leur statut dès leur première sortie en marge de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Theo Bongonga offre la victoire à la RDC face au Bénin

Dans la première affiche de la journée, les Congolais ont lancé leur compétition à travers une victoire (1-0), face aux béninois, au stade Al Barid de Rabat.

L’unique but du match inscrit par Theo Bongonga à la 16ème minute a permis aux Léopards de prendre leurs premiers points.

De son côté, sa belle prestation et les nombreuses tentatives n’ont pas été suffisantes pour les Guépards pour revenir au score.

Le Sénégal sans pitié face au Botswana

Fortement attendu dans cette édition 2025, le Sénégal a parfaitement lancé son tournoi, après sa belle victoire (3-0) face aux zèbres du Botswana. Nicolas Jackson, auteur du premier doublé de la compétition et Chérif Ndiaye ont inscrit les buts du Sénégal.

Cette victoire confirme le statut de grand favoris des Lions de la Teranga, champion d’Afrique en 2022.

Lors de la prochaine journée, le Sénégal sera opposé à la RDC dans un choc électrique pour la première place du groupe D. Le Botswana de son côté défiera également le Bénin.

La Tunisie inarrêtable devant l’Ouganda

La Tunisie et l’Ouganda ont disputé la dernière affiche de la journée au stade Olympique de Rabat. Dans ce match a sens unique, la logique a été respectée à travers la large victoire des aigles du Carthage (3-1). Ellyes Skhiri et Elyes Achouri, auteur d’un doublé ont inscrit les buts côté Tunisien.

Dominés sur tous les plans, les ougandais ont réduit le score à deux minutes de la fin du match grâce à Denis Omedi.

Lors de la deuxième journée, la Tunisie défiera le Nigéria, vainqueur de la Tanzanie (2-1), au complexe sportif de Fès. L’Ouganda, pour sa part tentera de se relancer face aux taifa-stars de la Tanzanie.