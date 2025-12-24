Le Premier ministre, Bah Oury, a présidé ce 22 décembre 2025 la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la route nationale N° 29 Faranah-Dabola.

D’une longueur de 109 kilomètres, cet axe routier stratégique n’avait jusque-là jamais été bitumé. Pour le chef du gouvernement, le démarrage de ces travaux marque une étape importante dans le processus de transformation engagé par les autorités de la transition. « Je peux dire qu’aujourd’hui la refondation prend vraiment le sens de sa profonde signification », a-t-il déclaré dans son allocution.

Justifiant cette affirmation, Bah Oury a mis en avant le rôle structurant des infrastructures routières dans le développement national. Selon lui, les routes et autres infrastructures constituent un levier essentiel pour la construction du pays, le rapprochement des populations et la dynamisation de l’activité économique. Elles permettent également d’aligner le développement territorial sur les ambitions des autorités, dont l’objectif est, a-t-il expliqué, « de mettre le pays au centre d’un processus de transformation majeur qui fera que toutes les parties du pays en profiteront ».

Le Premier ministre a par ailleurs rappelé que ce programme d’infrastructures s’inscrit dans la vision définie par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. « Le programme que nous suivons, défini par le président Mamadi Doumbouya, de manière spatiale, c’est de faire que chaque capitale régionale soit reliée à toutes les capitales préfectorales », a-t-il souligné.

Évoquant les projets en cours, Bah Oury a cité l’exemple des axes reliant Mamou, Faranah et Dabola, ainsi que la route Bissikrima–Dinguiraye, actuellement en construction. Pour lui, cette dynamique vise avant tout l’interconnectivité entre les capitales préfectorales et les capitales régionales, un objectif qu’il qualifie de « majeur » dans la politique de refondation et de développement du pays.