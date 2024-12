Lors de l’adoption, ce lundi 23 décembre 2024, du volet recettes de la loi de finances initiale (LFI) 2025, le ministre du Budget, Facinet Sylla, a expliqué le rôle de la gendarmerie dans le cadre de la mobilisation des recettes.

Bien qu’au début la décision a été critiquée, le ministre soutient que l’implication des agents de la gendarmerie est un moyen efficace pour la collecte. “La coopération entre nous et la gendarmerie est une décision que j’ai prise lorsque je suis arrivé au département. Et cela a été décrié; les gens ont dit : ‘Comment osez-vous faire intervenir la gendarmerie dans la collecte des recettes ? Ils n’ont pas de méthode, ils sont brutaux, et ainsi de suite’”, a expliqué Facinet Sylla, avant de donner des chiffres pour appuyer ses propos.

“En six jours de recouvrement, la gendarmerie a pu mobiliser 92 milliards. Après cela, des critiques ont émergé et on a dit qu’il fallait temporiser, que cela devait se faire de manière à rester entre civils. Dès que nous avons confié cette tâche aux civils, avec l’intervention du patronat, il nous a fallu plus de 15 jours pour, à peine, recouvrer 10 milliards. Et parmi ces 10 milliards, un seul opérateur a payé 6 milliards”, a-t-il précisé.

Le ministre précise toutefois que tout ce qui a été fait était conforme aux textes en vigueur et réalisé de manière normale. Selon lui, il était tellement évident pour les partenaires du secteur privé qu’ils ont décidé de se retirer du système de médiation, le laissant entre le département et les opérateurs économiques.