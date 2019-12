Révision des listes électorales : « Il faut que la CENI revienne sur tout ce qui a été fait…» dixit Jack Gbonimy de l’UPG

Le président de l’UPG (Union pour le Progrès de la Guinée), s’est exprimé, ce mardi 24 décembre 2019, sur les préparatifs des élections législatives prévues le 16 février 2020.

D’abord sur la révision des listes électorales qui a pris fin il y a une semaine, Jack Gbonimy affirme qu’elle a été une catastrophe. Il demande à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), de reprendre l’opération afin de permettre aux guinéens en âge de voter de figurer sur la liste électorale.

« Il faut dire que la révision n’a pas été achevée, elle a été mal faite. Aller aux élections avec un fichier électoral comme ça, ce sera du fiasco. Je pense que la CENI doit accepter de revenir sur cette révision, pour permettre à tous les guinéens de participer à ces élections», a plaidé cet acteur politique.

Pour la participation de l’UPG aux prochaines élections législatives, M. Gbonimy pose des conditions: « On a d’abord les élections communales qui ne sont pas achevées, on commence les législatives. Je pense que tous ces problèmes doivent être réglés pour qu’on organise des élections crédibles dont les résultats seront acceptés par tous. C’est ce que nous, nous exigeons maintenant auprès de la CENI et du pouvoir en place. »