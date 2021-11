La levée du corps de M’Mah Sylla a eu lieu ce mercredi 24 novembre 2021, à l’hôpital de l’amitié Sino-guinéenne. Autorités, parents, amis, connaissances et défenseurs des droits humains étaient mobilisés là, et on rendu d’émouvants hommages à la mémoire de la fille de 25 ans, victimes de viol collectif dans une clinique à Entag, dans la commune de Matoto.

«M’Mah Sylla voulait rester avec nous, mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement! Elle était une fille pleine de vie. Nous invitons les autorités à punir sévèrement les auteurs de ce crime afin que l’âme de M’Mah repose en paix », a laissé entendre le porte-parole de la famille.

Le dossier est déjà instruit et il suit son cours normal, a informé la ministre de l’Action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance.

«Nous demandons à la famille et proche de faire confiance à la justice et que justice sera rendue. Toute la lumière sera faite sur ce dossier. Je demande à tout un chacun d’être patient », a sensibilisé Aïcha Nanette Conté.

L’occasion a permis aux activistes des droits des femmes, de déclarer leur détermination de poursuivre les combats afin d’éradiquer le fléau du viol dans le pays.

«Nous allons continuer notre combat pour que les gens puissent parler. Que chaque parent parle à ses enfants afin de les amener à se confier à eux. Je demande aussi aux nouvelles autorités à rendre justice pour elle (M’Mah Sylla). Puisse Dieu accueillir cette belle âme dans son paradis », renchérit Moussa Yéro Bah.

L’enterrement du corps de M’mah Sylla est prévu à 14heures, à Entag.

Madeleine Kotus