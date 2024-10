Le Ministère de la jeunesse et des sports a pris acte du communiqué de la fédération guinéenne de football relatif à la disqualification de l’équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17) du tournoi zonal de l’UFOA A par la commission médicale de la CAF. Il annonce la mise en place d’une commission d’enquête pour avoir un avis indépendant sur le sujet afin d’éviter un incident similaire lors des prochaines compétitions.

Dans son communiqué, le département rappelle que cette décision fait suite à des multiples interprétations des différents résultats des tests IRM effectués à Dakar dans deux centres d’imageries différents reconnus par la CAF.

C’est pourquoi, le Ministère de la Jeunesse et des sports exhorte la fédération guinéenne de football à lui mettre à disposition tous les éléments factuels relatifs à cette situation pour permettre à l’État guinéen d’agir en conséquence.

“Le ministère de la jeunesse et des sports suit avec une grande attention les différents recours introduits par la fédération guinéenne de football auprès des instances internationales de football pour faire la lumière sur cette situation qu’il juge inédite et inacceptable pour ces jeunes athlètes et pour l’image et la réputation de la République de Guinée”, a déclaré le département annonçant la mise en place d’une commission d’enquête.

“Le Ministère de la jeunesse et des sports mettra en place une commission d’enquête composée de tous les acteurs clés pour avoir un avis indépendant sur cette procédure médicale IRM ayant conduit à trois résultats différents pour les mêmes joueurs, mais aussi sur les dossiers administratifs d’état civil de nos athlètes de haut niveau”.

Selon le ministère des sports, les recommandations de cette commission lui permettront de trouver des solutions pérennes à ce type d’incidents et d’engager les démarches appropriées auprès des instances internationales des sports pour éviter de telles incompréhensions.