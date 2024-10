Le 23 octobre 2024, la plénière du CNT a examiné et débattu de l’accord de prêt entre la République de Guinée et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC). Ce prêt, d’un montant de 35 375 000 dollars US, vise à financer un projet ambitieux de construction de 150 forages équipés de pompes manuelles et de 100 adductions d’eau potable dans les régions de Haute Guinée et de Guinée Forestière.

Ce projet, élaboré en partenariat avec la BIDC, a pour objectif principal d’améliorer les conditions de vie des populations rurales et périurbaines en garantissant un meilleur accès à l’eau potable. Grâce à la construction de ces infrastructures hydrauliques, environ 645 000 personnes, dont plus de 50 % de femmes, bénéficieront directement des forages et des systèmes d’adduction d’eau potable. Ce projet permettra de combler 11,21 % du déficit en eau potable dans ces zones, en ligne avec les objectifs de développement durable (ODD).

Les détails du projet incluent plusieurs composantes stratégiques, notamment des études techniques, la construction des infrastructures, ainsi que des mesures d’accompagnement pour renforcer les capacités des acteurs locaux impliqués dans la gestion des ouvrages. Il est prévu de construire 250 latrines publiques et de mettre en place des programmes d’éducation sanitaire pour sensibiliser les populations bénéficiaires.

Lors des débats, des interrogations ont été soulevées par les conseillers nationaux, notamment sur la prolifération des forages dans le pays, le coût élevé des infrastructures et la gestion des projets antérieurs. La répartition des infrastructures a également été au centre des discussions.

En effet, le tableau fourni illustre la distribution des 150 forages et des 100 adductions d’eau potable dans différentes préfectures de Haute Guinée et de Guinée Forestière. Par exemple, des préfectures comme Kankan, Siguiri et Beyla bénéficieront chacune de 10 adductions d’eau potable, tandis que Dabola, Faranah et Kouroussa se verront doter de 5 à 6 adductions. Des préfectures comme Macenta et N’Zérékoré, qui ne bénéficieront pas de forages, recevront tout de même des systèmes d’adduction d’eau potable. Au total, le projet vise à créer l’équivalent de 2 000 points d’eau pour la population.

Les recommandations formulées par le CNT incluent la nécessité de veiller à la gestion rigoureuse des fonds alloués, au respect des normes environnementales, et à la promotion de l’expertise locale dans l’exécution du projet. La commission du plan, des affaires financières et du contrôle budgétaire a également insisté sur la nécessité de prévoir des crédits supplémentaires dans la loi de finances 2025 pour garantir la contribution de l’État guinéen.