Boubacar Diallo dit Grenade, arrêté aux environs de 3h du matin ce 24 octobre 2022, vient d’être déposé à la Maison centrale de Coronthie.

L’information a été confirmée par son avocat, Me Salif Beavogui. Après avoir été interrogé durant toute la journée au PM3 de Matam puis conduit au parquet de TPI de Dixinn où il a été également entendu par un juge, Grenade a été inculpé pour « manifestation interdite, violence et attroupement interdit sur la voie publique».

L’opposant retourne ainsi à la maison d’arrêt de Conakry après y avoir séjourné près de trois ans pour tentative d’assassinat, port illégal d’arme de guerre et de munitions sous le règne d’Alpha Condé. Il est sorti de prison il y a juste un peu plus d’un an.