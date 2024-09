Les enseignants contractuels communaux, non retenus au concours de recrutement 2024, arrêtés dans la matinée du lundi 23 septembre 2024, ont été libérés après plusieurs tractations.

Selon nos informations, ceux ayant manifesté non loin de la présidence de la République avaient été arrêtés puis déférés au commissariat central de Kaloum. Là, Mamadou Diaka Sow, le porte-parole du collectif, et cinq de ses camarades sont restés jusqu’au soir avant d’être relâchés, mais en s’engageant à ne plus manifester ni à Kaloum ni à aucun autre endroit.

“Leur libération est intervenue dans la soirée. Ils ont signé un document leur interdisant toute manifestation en ville ici, mais aussi partout ailleurs dans le pays”, nous a confié une source bien introduite.

Notre source précise que le dossier concernant ces enseignants contractuels communaux a atterri à la Présidence. Le ministre Secrétaire général à la Présidence, général Amara Camara, en personne, serait impliqué dans la recherche d’une solution.

“Dans une certaine mesure, il y a des enseignants parmi eux qui ont effectivement obtenu la moyenne au concours. Donc les documents pourraient être examinés et, à l’issue, certains d’entre eux pourraient être engagés”, a ajouté notre interlocuteur, qui requiert l’anonymat.

Pour rappel, ces enseignants contractuels communaux n’ont pas été retenus au concours 2024. Ils contestent les résultats publiés par le ministère du Travail et de la Fonction publique, qui, selon eux, ne prennent pas en compte tous les enseignants en situation de classe censés être intégrés.