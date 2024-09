La junte burkinabé dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré affirme avoir déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation.

Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, cité par RFI, le plan prévoyait plusieurs opérations et serait l’œuvre d’anciens militaires et de groupes terroristes. Il s’agit, notament; du commandant Ahmed Kinda, précédemment commandant des forces spéciales, l’ancien putschiste Paul-Henri Damiba renversé en 2022, les anciens ministres Djibril Bassolé et Alpha Barry, les journalistes Serge Mathurin Adou et Abdoulaye Barry, l’ancien président de la Commission électorale, Newton Ahmed Barry, ou encore Aziz Diallo, l’ex-maire de la commune de Dori.

Les autorités de la transition burkinabè accusent aussi, sans les citer nomément, certains services de renseignement occidentaux.

Face à la « gravité extrême des actes », l’opération spéciale antiterroriste est maintenue, a affirmé le ministre.