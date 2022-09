Parlant des arrestations dans le pays, l’ancien député Cellou Baldé s’est montré persuadé ce samedi que ceux qui gèrent la transition, seront également poursuivis par la CRIEF au même titre que ceux qui ont déjà géré dans les années précédentes. Il a évoqué cette actualité pour dénoncer une fois de plus, la plainte de la Cour de répression des infractions économiques et financières contre le président de l’Ufdg, cité dans une affaire de vente des avions de la compagnie Air Guinée.

Pour couper-court aux supputations relatives au ‘’refus’’ de Cellou Dalein Diallo, de retourner au pays, le coordinateur des fédérations de l’Ufdg de l’intérieur, a fait croire que l’ancien premier ministre rentrera au pays au moment venu : «Aujourd’hui ceux qui pensaient humilier, anéantir, affaiblir le président Cellou Dalein Diallo, ne font que le galvaniser. Ils ont fait en sorte que le monde entier, des députés, des maires européens sont en train de se poser des questions sur Cellou Dalein Diallo», a-t-il rassuré.

Cellou Baldé s’est aussi attaqué aux pros-CNRD : «Je vais m’adresser aux politiciens qui nagent dans les eaux troubles. Des politiciens qui veulent utiliser la transition et qui veulent utiliser le CNRD pour se faire de richesses, des milliards pour préparer une carrière politique. Sachez que le peuple de Guinée est le seul arbitre. Le peuple vous voit. Le peuple vous observe. Amassez l’argent, mobilisez les milliards, mais à l’issue de la transition, vous n’allez pas les bouffés tranquillement. Vous rendrez des comptes de la même manière que la Crief est en train de demander des comptes à ceux qui ont géré hier. Une autre Crief et le peuple constants et déterminés vous demanderont des comptes. Vous n’allez pas vous enrichir illégalement, créer des partis politiques. Utilisez la transition et pensez pouvoir vous positionner demain, ça ne marchera pas et le peuple vous montrera votre place, à vous les politiciens véreux», a-t-il lancé, au cours de l’assemblée générale de l’Ufdg.