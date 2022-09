Le 27 Aout 2022 des internautes, en majorité Africains se réunissaient pour la 5e fois dans un space (émission digitale) sur Twitter, organisé par PAPA Yves (@BapaYves) de nationalité Camerounaise et Brand Strategist pour échanger sur le Branding des pays africains (#NationBranding) avec pour thème central : Promotion de la marque pays.

Cette thématique avait pour invité, Stevy Wallace (@stevywallace). l’ancien Responsable de Communication digitale de la Présidence et du Gouvernement Béninois,

Pour ce dernier et comme les autres d’ailleurs, j’ai tenu à participer à ce débat regroupant de jeunes hommes et femmes, stratèges et experts dans le monde de la communication. Pendant 4h de débats, nous avons parlé des initiatives de promotion de l’identité de nos pays, les efforts des uns et les avancées des autres. Chacun dans son entendement s’est exprimé sur les réalités de nos pays et les multiples actions à mettre en place pour ouvrir l’Afrique positivement au monde et par ricochet mettre de la lumière sur elle d’une part mais aussi permettre aux africains de mieux connaitre leur continent pour le vendre.

A la fin de ce space disponible sur twitter https://twitter.com/i/spaces/1zqJVBdbbgpJB et à l’initiative de Stévy WALLACE, la campagne #BrandingAfrica dédiée à la promotion des pays africains jusqu’au 17 octobre 2022 a été lancée. Avec Yves BAPA et tous les autres contributeurs du continent, l’idée de la campagne est d’inviter tout internaute africain, non africain et ayant une bonne connaissance du continent, de parler du potentiel et des richesses de son pays ou d’un autre pays africain sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok) et le tout travers le hashtag #BrandingAfrica. Qu’il s’agisse de culture, de tourisme, de cuisine, de langue, d’innovations, de sportifs, etc … Tous les domaines sont concernés.

OCCASION DE PROMOTION DE LA GUINEE ET DE SES RICHESSES

Je me suis porté volontaire pour associer tous les guinéen(ne)s et porter la voix de la Guinée pour cette campagne de promotion du pays. En effet, depuis quelques années, je me suis donné pour challenge de mettre en valeur toutes les potentialités dont disposent notre Pays. La Guinée est belle et tout le monde le sait mais personne n’en parle. Il faut donc partir de ce qu’on vit, de ce qu’on voit et de ce que les autres ne savent pas pour s’ouvrir au monde.

Pendant cette période, Il va donc s’agir de créer des contenus et d’en parler sur les réseaux sociaux. Il va falloir une mobilisation des internautes guinéens pour ne pas être en marge de cette campagne continentale.

FAIRE PARLER LE HASTAGH #BRANDINGAFRICA

Associer son image à une campagne internationalisée Africaine et ressortir du positif de son pays dans une action globale l’expose à une plus large visibilité. J’invite donc les Influenceurs, artistes, sportifs, producteurs de contenus web, journalistes, Communicants, historiens, archivistes, Photographes, vidéastes, Agence de voyage, promoteur d’évènements et tout autre internaute, ayant des connaissances aiguisées des valeurs de notre beau pays, la Guinée, à participer à ce travail de promotion de notre beau pays et de notre belle Afrique.

Ensemble, racontons notre belle Afrique !

Twitter : @bahoro09

Email : [email protected]

Spécialiste en Communication