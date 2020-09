Le président du collectif des anciens membres du Conseil national de la transition s’est exprimé ce jeudi 24 septembre sur la situation sociopolitique en Guinée.

D’abord sur la manifestation du Fndc prévue le 29 septembre prochain sur l’autoroute Fidel Castro, ce membre du Front rassure que toutes les dispositions nécessaires sont déjà prises par les organisateurs pour la réussite de cette mobilisation.

« Comme vous le savez, toutes les manifestations si elles ne sont pas violentées par les forces de l’ordre se passent dans les conditions normales. Il y a des mois et des mois il y a des commissions qui étaient en train de travailler. Et en cette période de crise sanitaire toutes les dispositions ont été prises en compte au niveau du Fndc », rassure t-il

Cette manifestation selon Pascal Sandouno c’est pour exprimer le refus total et catégorique du Fndc de tout ce que le pouvoir d’Alpha Condé est en train d’entreprendre.

« Cette manifestation veut dire que, nous rejetons non seulement sa constitution, nous rejetons son projet de troisième mandat, nous rejetons tout ce qu’il est en train d’entreprendre. Nous ne sommes pas d’accord et nous nous opposerons par tous les moyens légaux », ajoute-t-il

Par ailleurs, le président du collectif des anciens membres du CNT a affiché sa déception à la démarche du président Alpha Condé candidat pour un mandat supplémentaire à la tête de la Guinée.

Une démarche qui selon Pascal Sandouno est illégale sur toutes ses formes et qui risque de plonger le pays dans une situation incertaine.

« Si aujourd’hui la constitution est violée, la Guinée ne peut pas avoir la stabilité, il ne peut pas y avoir de paix sociale, quand on dit la paix sociale, l’unité nationale, c’est le respect des lois et les institutions de la République. Si cela est violé, on n’attend pas à l’unité nationale, à la cohésion sociale. C’est ce que nous sommes en train de subir aujourd’hui et ça bouleverse l’ordre national des choses et il a fait, donc il est responsable de tout ce qui arrive au pays », prévient-il.

Ce responsable du Fndc affirme que, si Alpha Condé arrive à se maintenir au pouvoir en 2020 « les conséquences seront immesurables ».

« Aujourd’hui, les gens sont en train de prier partout, nuit et jour pour ne pas qu’Alpha Condé ait un troisième mandat », conclut-il