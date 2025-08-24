Alors que l’heure du verdict final du CHAN2024 approche à grand pas, les 3 pays hôtes enregistrent un coup dur. Tous battus en quarts de finale, le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda quittent leur propre compétition après une série de performances remarquables en phases de groupe. Le Maroc et le Sénégal de leur côté se retrouvent au dernier carré pour une affiche électrique.

La désillusion pour les pays hôtes

Les débuts en fanfares et les milliers de supporters n’auront pas suffit au trio organisateur pour garder le même rythme. Dans la première affiche de ces quarts de finale, le Kenya s’est incliné à la séance des tirs aux buts (3-4) face au Madagascar, après un score de parité d’un but partout. Invaincus sur le terrain en 5 sorties, les Kenyans quittent la compétition avec un goût amère après un exploit historique. Pour sa toute première participation au CHAN, le Kenya a accédé aux quarts de finale, terminant leader du groupe A devant le Maroc et la RDC.

A quelques centaines de kilomètres de Nairobi, c’est la même déception qui sévit en Tanzanie. Opposés au Maroc, les Tanzaniens se sont inclinés (0-1), au au stade Benjamin Mkapa de Dar-es-Salam. Impressionnants en phases de poules et leaders du groupe B, les taifa-stars quittent le tournoi avec l’une des meilleures attaques de cette édition (8 buts marqués en 5 matchs).

Enfin, même score à Kampala, où l’Ouganda s’est fait surprendre par le Sénégal, champion en titre. Après une première qualification historique en phases finales du CHAN, les ougandais tombent les armes dans les mains devant leurs milliers de supporters au stade Nelson Mandela.

Maroc-Sénégal, la finale avant l’heure

C’est sans doute l’un des gros chocs de ce CHAN2024, champions en titres, les lions de la teranga ambitionnent de réalisation un doublé historique. En face les lions de l’Atlas, eux, visent une troisième étoile dans le CHAN après le double sacre réalisé en 2018 à domicile et en 2020 au Cameroun. Cités comme les grands favoris toujours en lice, marocains et sénégalais s’affronteront mardi à venir, au stade Nelson Mandela de Kampala à 17h30 GMT.

Madagascar-Soudan, le choc des outsiders

Tombeur de l’Algérie (4-2) aux tirs aux buts, le Soudan défiera le Madagascar. Véritables outsiders, les soudanais réalisent un parcours remarquable ponctué par une première place en phases de poules et une victoire contre le vice-champion en titre en quarts de finale. Ils atteignent ainsi le dernier carré du CHAN pour leur 3ème fois après deux revers enregistrés en 2011 à domicile et 2018 au Maroc. Les Malgaches de leur coté, joueront leur deuxième demi-finale de suite après le revers connu en 2022 face au Sénégal.

Pour cette 8ème édition, l’une des équipes brisera le plafond vert et disputera sa première finale dans cette compétition. Le coup d’envoi est prévu mardi prochain, à 14h30 GMT, au stade Benjamin Mkapa de Dar-es-Salam.