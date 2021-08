Décédé hier lundi des suites de maladie, l’ancien ministre de Sécurité a laissé un grand vide, chez ses anciens collègues sous le régime de feu Conté. En séjour en Europe, l’actuel chef de l’opposition parlementaire n’est pas resté indifférent face à cette perte que le pays vient de subir.

Le député Elhadj Mamadou Sylla déclare que le Général Mamadouba Toto Camara était un digne fils qui a servi avec abnégation et loyauté, la Guinée. C’est pourquoi il estime que c’est une perte énorme pour la Guinée.

« Je viens d’apprendre la disparition d’un ami, un digne soldat qui a servi avec abnégation et loyauté la nation guinéenne. Général Toto Camara, tu as été un fidèle serviteur de feu Général Lansana Conté et de tous les chefs qui lui ont succédé. Ton décès est une perte énorme. Je prie Dieu qu’il t’accueille dans son paradis. Par la même occasion, je présente mes sincères condoléances à la famille biologique, à l’armée guinéenne et au peuple de Guinée. Que son âme repose en paix, amen» a écrit sur sa page Facebook le président de l’UDG.