Notre pays traverse une période sensible et cruciale, où la prise de parole publique devrait être encadrée par un minimum d’éthique et de morale.

Malheureusement, la délation, le dénigrement, la calomnie et le mensonge ont atteint leur paroxysme aujourd’hui.

Qu’on s’en prenne à Mr Étienne Soropogui est une aberration mentale qui ne doit pas passer sous silence.

Ange Gabriel Haba ? Non, je veux m’empêcher de croire que cette vanne d’allégations mensongères émane de ce poltron investi du rôle de porteur de sac au CNOCG.

Derrière ce personnage instrumentalisé, je vois plutôt un Dr. Danssa Kourouma à la défense qui cherche à se donner bonne conscience pour son incohérences et sa position ambigüe sur la question du mandat de trop pour le l’octogénaire de SHEKOUTOUREAH.

Dois-je rappeler au Dr. Danssa Kourouma, que la fonction de responsable commercial chez DHL ne représente aucune incompatibilité selon la charte des partis politiques avec le statut de militant ou de responsable d’un parti politique.

Pour sa gouverne, Mr. Étienne Soropogui n’a pas été que militant des NFD, il jouit aussi du mérite d’en être un des membres fondateur.

D’ailleurs, sa prise de position en faveur du ministre Mouctar Diallo qui a trahi la mémoire du jeune Zakariyaou Diallo militant des NFD et première victime du régime Condé, prouve à suffisance qu’il a choisi de causionner cette tentation de confiscation du pouvoir par le régime de Conakry.

Cette démarche fait totalement ombrage aux principes de démocratie et de bonne gouvernance en violation flagrante des dispositions des textes qui régissent le fonctionnement de notre République.

Dois-je rappeler à Dr. Danssa Kourouma qu’un commissaire de la CENI, après prestation de serment ne répond exclusivement qu’à la CENI et non à sa formation d’origine.

Encore, dois-je rappeler à Dr. Danssa Kourouma que la charte des partis politiques permet à tout militant ou responsable de parti politique d’adhérer ou de quitter ce parti lorsque celui-ci est en déphasage avec les valeurs pour lesquelles il s’est engagé dans le dit parti. Ou même pour des raisons personnelles. C’est cela la trahison ? Alors je prie Dr. Dansa de réinterroger son Larousse pour se défaire de cet amalgame.

Encore et encore, dois-je rappeler à Dr Danssa Kourouma que ce qu’il a appelé procès d’intention de troisième mandat prêté au président de la République, pour lequel procès il a justifié son non adhésion au FNDC est aujourd’hui une réalité irréfutable.

Dès lors, la cohérence voudrait qu’il reconsidère sa position. Hélas il préfère rester dans l’ambiguïté et continuer de téter gracieusement les mamelles d’un régime qui se nourrit juteusement des richesses de l’Etat et qui, dans le sang et la terreur tient à se maintenir aux affaires.

S’en prendre à Mr Étienne Soropogui pour faire croire que vous avez une bonne moralité relève d’un scénario théâtrale d’humour sauf que le ridicule ne tue pas au pays du professeur par usurpation et du Mandela par lapsus.

Des NFD à la CENI en passant par nos valeurs communes (VC) jusqu’au FNDC, Étienne Soropogui a agit scrupuleusement dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des principes de démocratie et de bonne gouvernance.

Mr Étienne Soropogui, au prix de sa dignité et de son honneur, est resté inflexible et imperturbable à son combat dans un pays où l’argent et les décrets coulent à haut débit pour acheter la conscience des plus faibles. Si vous avez mal vue d’appréhender cela, nous nous lui devons respect et considération. Il reste un modèle avéré pour la jeunesse éclairée de Guinée.

Pour finir, je met Dr Danssa Kourouma au défit de me prouver qu’il n’est pas à la solde de ce régime en affirmant sans embase sa position sur la question du mandat de trop pour l’actul chef de l’État. .

Charles Zoumanigui

Membre de la cellule de communication du FNDC