Dans un courrier publié ce mercredi 24 juillet sur son compte Facebook officiel, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France reconnaîtra officiellement l’État de Palestine. Une décision majeure, qu’il prévoit d’annoncer solennellement à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, en septembre prochain.

« Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’État de Palestine. J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain », a écrit le chef de l’État.

Cette déclaration intervient dans un contexte particulièrement tendu, alors que Gaza est sous blocus israélien depuis près de trois ans. Plusieurs ONG parlent désormais d’un « génocide à ciel ouvert », évoquant des milliers de victimes civiles.

Face à l’impasse humanitaire et diplomatique, Emmanuel Macron plaide pour une sortie urgente de crise : « Il faut immédiatement un cessez-le-feu, la libération de tous les otages et une aide humanitaire massive à la population de Gaza. Il faut aussi garantir la démilitarisation du Hamas, sécuriser et reconstruire Gaza. Il faut enfin bâtir l’État de Palestine, assurer sa viabilité et permettre qu’en acceptant sa démilitarisation et en reconnaissant pleinement Israël, il participe à la sécurité de tous au Proche-Orient. »

La décision de Paris aurait des répercussions à plusieurs niveaux : elle renforcerait la légitimité internationale de la Palestine, donnerait un signal politique fort au sein de l’Union européenne et pourrait encourager d’autres pays à suivre cette voie. Au-delà du geste diplomatique, cette reconnaissance incarnerait l’attachement renouvelé de la France au droit international, aux résolutions des Nations unies et au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.