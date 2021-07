Après Orange Guinée qui a annoncé à partir de ce 23 juillet avoir suspendu ses bonus vendredi (100%) et ses bonus via Orange Money (25%), c’est au tour de MTN Guinée d’emboiter le pas et d’annoncer l’arrêt de ses bonus du Jeudi (100%) et des des bonus via MoMo (100% et 200%) à partir du lundi 26 juillet 2021.

Cet arrêt fait suite selon le communiqué de MTN « à la nouvelle redevance d’interconnexion sur le trafic intra réseau à raison de 20 GNF par minute depuis le 01 juin 2021 ».

Ci bas, le communiqué de MTN Guinée