La Guinée a signé un partenariat public-privé majeur pour soutenir le développement des compétences industrielles dans le secteur de la transformation des minerais de bauxite. Cet accord, signé par la ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, Aminata Kaba, le ministre de l’Enseignement supérieur, Alpha Bacar Barry, d’une part et le directeur du Group Alteo Alumina, d’autre part, avec l’appui technique de l’ONUDI, vise à former 700 techniciens et 100 cadres spécialisés sur une période de 12 mois.

Cette formation sera dispensée à l’École de Formation aux métiers de l’Alumine de Conakry (EFAC) mise en place ce lundi 24 juin 2024. Fruit d’un partenariat public-privé, elle ambitionne de former les techniciens et cadres spécialisés du secteur minier guinéens de demain.

La ministre de l’Enseignement technique, Aminata Kaba, a souligné l’importance de ce partenariat pour relever les défis d’employabilité et de compétitivité des jeunes guinéens. “Cet accord représente un engagement ferme entre tous les acteurs impliqués pour réussir le pari de l’adéquation entre les besoins du marché du travail, la formation des jeunes guinéens et la transformation des industries extractives”, a-t-elle déclaré. Mme Kaba a également insisté sur la responsabilité de la Guinée de capitaliser sur ses vastes réserves de bauxite pour en faire un moteur de croissance durable et inclusif, conformément à la vision du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya.

“Le Chef de l’Etat ne cesse de démontrer sa ferme volonté à transformer notre chère nation par la qualification du capital humain en ayant parmi ses priorités, la valorisation de tous le système éducatif guinéen d’une part, et d’autre part, par la mise en place des projets structurant et intégrés comme le projet Simandou”, a fait remarquer la ministre Kaba.

Valorisation du système éducatif et de l’industrie minière

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Alpha Bacar Barry a mis en avant la nécessité d’une transformation minière pour générer de la valeur ajoutée et des emplois qualifiés. “Ce projet vise à améliorer l’accès des jeunes de notre pays aux opportunités de travail qualifié dans l’industrie minière, particulièrement de la bauxite et de l’alumine,” a-t-il affirmé avant de souligner l’importance de l’adéquation entre l’offre de formation et les secteurs pourvoyeurs d’emploi. Ainsi, il salue la collaboration entre les ministères de la formation et Alteo Alumina pour la concrétisation de cette vision.

“Le projet de collaboration entre nos ministères de formation et la société Alteo Alumina intervient comme un excellent signal d’une volonté politique de l’État d’une part et de l’autre de la vision soutenue de notre partenaire Alteo à contribuer à la formation de qualité, de façon coordonnés, une masse de techniciens et des ingénieurs directement employables par la raffinerie qui va être construite dans la région de Boké. Je me réjouis du démarrage de ce projet de partenariat qui va être, je suis convaincu, un modèle de promotion d’une formation d’excellence pour nos jeunes qui sont passionnés par le secteur minier et industriel. Mais aussi par cette grande première pour Alteo Alumina qui s’inscrit dans la valorisation du contenu local dont l’un des piliers repose sur la priorité des emplois locaux accordés aux guinéens dans toutes les chaînes de valeur de l’industrie.”

Former et employer la jeunesse guinéenne : une priorité partagée par Alteo

Le directeur général d’Alteo, Sofiane Mabouth, a exprimé sa satisfaction quant à ce partenariat. “Ensemble, nous nous engageons dans la mise en place de l’École de Formation pour les métiers de l’Alumine de Conakry (EFAC). Cette école, véritable centre de formation, doit permettre d’assurer la formation de 130 profils techniques spécialisés dans 30 métiers du secteur.

Le Groupe Alteo Alumina est donc très heureux de collaborer avec le Gouvernement guinéen et l’ONUDI dans le cadre de la mise en place de ce partenariat pour le développement. Car, si notre projet est bien évidemment un projet industriel, la question de la formation des talents locaux est une de nos priorités. En effet, dans le cadre de notre projet ARG, nous ambitionnons de créer près de 800 emplois directs techniques et qualifiés. Pour assurer la continuité de l’activité de production, des compétences opérationnelles spécifiques ainsi qu’une expertise technique exigeante, répondant aux plus hautes exigences internationales, sont indispensables. Nous sommes convaincus que tout l’enjeu de notre projet de raffinerie est de contribuer à former localement afin que les jeunes Guinéennes et Guinéens puissent pleinement saisir les opportunités d’emploi créées” a-t-il déclaré.

Il a également précisé que cette école permettra de former plus de 130 profils techniques spécialisés dans 30 métiers, créant ainsi plus de 800 emplois directs et qualifiés.

L’ONUDI aux côtés des autorités guinéennes

Ansoumane Bérété, représentant pays de l’ONUDI, a souligné l’importance de ce projet pour le développement industriel de la Guinée. “Ce partenariat stratégique vise à soutenir les efforts pour une meilleure valorisation des ressources naturelles aux bénéfices de la population et des communautés du pays,” a expliqué M. Bérété. Il a également souligné l’engagement de l’ONUDI à renforcer l’environnement commercial de la Guinée et à soutenir le développement de compétences répondant aux besoins du marché industriel.

Ce partenariat novateur, aligné avec la vision 2040 pour une Guinée émergente et prospère, marque une étape cruciale pour intégrer le riche potentiel minier du pays dans une industrie de transformation locale. Le projet vise non seulement à combler les lacunes en compétences techniques mais aussi à créer des emplois décents et durables pour les jeunes Guinéens. Il témoigne de l’engagement du gouvernement guinéen et de ses partenaires à faire de la transformation locale des ressources minières une priorité nationale.