Plus d’un mois après les faits, le ministre de la sécurité et de la protection civile a brisé le silence par rapport à l’information liée à la bastonnade d’un policier au sein de son département. A cet effet, Bachir Diallo a démenti cette rumeur et a affirmé qu’il n’a jamais giflé un policier contrairement à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux et dans certains médias en ligne.

Le général à la retraite l’a dit au cours d’une sortie médiatique ce vendredi 24 juin 2022 à Conakry : «On a dit que j’ai giflé un policier, c’est faux, je l’ai jamais fait. Ce qui s’est passé, quand je suis descendu, j’ai dit à l’agent ce que j’avais à lui dire, et je l’ai juste reculé avec la main gauche, le téléphone à la main» a-t-il expliqué, précisant que tout cela s’est passé en présence des témoins.

«Les gens qui étaient à côté le savent. Et cela s’est passé exactement comme ça», s’est justifié le ministre de la sécurité. Beaucoup ne comprenaient pas le silence entretenu par Bachir Diallo qui n’a fourni aucune explication au moment des faits.

Dans un ton de sérénité, le Bachir Diallo a aussi indiqué que chaque chose a son temps pour parler : «Ce n’est pas en ce moment que moi j’allais venir devant vous pour me justifier. L’intéressé le sait et tous ceux qui étaient à côté là-bas ils le savent.»