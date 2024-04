Le système révolutionnaire promet de transformer les paiements transfrontaliers pour les clients de UBA Guinée

Le Pan-African Payment and Settlement System (PAPSS), initiative phare de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank) en collaboration avec l’Union africaine, est désormais opérationnel pour UBA Guinée depuis ce lundi. Ce système novateur vise à révolutionner les paiements transfrontaliers en Afrique, facilitant les échanges commerciaux en permettant les transactions en monnaies locales entre pays africains.

Une solution aux multiples avantages

Le PAPSS représente une avancée majeure pour le commerce et l’intégration économique sur le continent. En réduisant la dépendance aux devises fortes telles que l’euro et le dollar, le système promet de diminuer les coûts de transaction et d’accélérer le processus de règlement. Pour les entreprises et les commerçants, cela se traduit par une réduction significative des barrières financières et opérationnelles, favorisant ainsi une expansion plus aisée au-delà des frontières nationales.

UBA Guinée à l’avant-garde

UBA Guinée, en intégrant le PAPSS, ouvre la voie à ses clients pour bénéficier pleinement de ce système. Dès maintenant, les clients de la banque peuvent effectuer et recevoir des paiements en monnaie locale pour leurs transactions transfrontalières avec d’autres pays africains participant au système. Cette fonctionnalité est essentielle non seulement pour les grandes entreprises mais également pour les PMEs et les entrepreneurs, qui cherchent à explorer de nouveaux marchés sans être freinés par les contraintes de conversion de devises.

Avantages spécifiques pour les clients de UBA Guinée

Les clients de UBA Guinée bénéficieront de plusieurs avantages clés en utilisant le PAPSS :

Réduction des coûts : Moins de frais de conversion de devises et de transfert.

Accélération des transactions : Les règlements en monnaie locale sont plus rapides, évitant les délais liés aux conversions monétaires.

Sécurité renforcée : Le PAPSS est soutenu par des protocoles de sécurité robustes, assurant la sécurité des fonds et des informations.

Soutien à l’expansion régionale : Facilite l’exploration et l’expansion dans les nouveaux marchés africains.

Participation actuelle et future au PAPSS

À ce jour, le PAPSS est activement utilisé par plusieurs pays africains, notamment la Guinée, le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone, la Gambie et le Libéria, favorisant une intégration plus étroite et une efficacité accrue dans leurs transactions commerciales transfrontalières. De plus, le système s’apprête à accueillir de nouveaux membres dans un avenir proche, avec l’adhésion prévue de Djibouti, du Zimbabwe, de la Zambie, du Kenya et du Rwanda. Cette expansion garantira une portée plus large et renforcera le réseau d’échanges commerciaux intra-africains.

Un tournant pour le commerce en Afrique

L’adoption du PAPSS par UBA Guinée marque un tournant décisif dans la manière dont les affaires seront menées en Afrique. En simplifiant et en sécurisant les paiements transfrontaliers, UBA Guinée et le PAPSS ensemble pavent la voie à une ère de prospérité renouvelée et d’intégration accrue pour l’économie africaine. Les clients de la banque sont désormais mieux équipés pour tirer parti des vastes opportunités que présente le marché unique africain.