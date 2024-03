Un jeune homme a perdu sa vie par suite de noyade le vendredi 22 mars 2024 à Bouré Kintinian relevant de préfecture de siguiri. Le corps a été repêché le lendemain, samedi.

Selon notre source, c’est une femme qui aurait demandé à un jeune de l’aider à récupérer un objet dans la rivière. Celui-ci se serait jeté dans l’eau et aurait fini par se noyer.

C’est ainsi que les citoyens, notamment les pêcheurs et la Croix rouge se sont mobilisés pour repêcher le corps.

“J’ai été informé hier à 10 heures. J’ai appelé mon adjoint qui, à son tour, a informé les pêcheurs qui ont aidé à retrouver le corps. J’ai informé le sous préfet, le préfet ainsi que la gendarmerie. Une équipe médicale est venue sur les lieux pour faire l’autopsie. On m’a informé que c’est une femme qui a perdu son objet dans l’eau qui est venue demander au jeune de l’aider à le récupérer. Nous sommes à la recherche de la dame dont on ne dit pas que c’est elle qui est responsable, mais elle serait à l’origine. l’identité de la femme reste toujours inconnue, mais on nous apprend qu’elle est de Kintinian. On va mener des enquêtes pour la retrouver”, explique un responsable de la Croix rouge locale.

Aux dernières nouvelles, le corps a été mis à la disposition des autorités de la localité.

Mamoudou Aimé Césaire Condé.