Les autorités de la transition veulent relancer Air Guinée. Des discussions sont déjà entamées avec la compagnie Ethiopian Airlines.

C’est dans ce cadre que le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, a rencontré le Président du conseil d’administration de la compagnie Ethiopian Airlines, Ato Girma Wake, en marge du sommet de l’UA tenu le weekend à Addis Ababa. « Pour le président de la transition, il est inacceptable pour les Guinéens restent sans une compagnie nationale. Et déjà Ethiopien Airlines est en train de faire la même chose avec le Nigéria, le Ghana etc; compte tenu des relations passées avec les pères fondateurs, le président Ahmed Sékou Touré et l’empereur Hailey Selassié, tout cela a été évoqué ici. Nos frères sont prêts à nos assister dans la création de cette compagnie nationale qui est un objectif clair et franc du chef de l’État le colonel Mamady Doumbouya », a déclaré le ministre en séjour à Addis-Abeba.

Ato Girma Wake rassure de la disponibilité de sa compagnie à collaborer avec le gouvernement guinéen afin de matérialiser la relance d’Air Guinée. « On va travailler ensemble pour une meilleure coopération. La compagnie aérienne ne s’est pas matérialisée pour voir le jour, mais ce n’est pas un projet qu’on oublie, on va réaliser tous ensemble ».

Après sa dissolution, la compagnie Air Guinée a été privatisée en 2004. Un rapport d’audit incriminant Cellou Dalein Diallo, ministre des Transports d’alors, et Elhadj Mamadou Sylla l’acheteur, avait été publié en 2010. Le dossier est pendant devant la Cour de répression des infractions économiques et financières.