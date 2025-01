Les travaux du 3ᵉ congrès national du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) ont démarré ce vendredi 24 janvier 2025, à son siège à Ratoma. Après l’élection des différents responsables des structures à la base, le parti de Lansana Kouyaté s’apprête à élire les nouveaux dirigeants du bureau politique national pour un nouveau mandat.

Ce congrès, qui s’étend sur deux jours, permettra également de revisiter les statuts et le règlement intérieur du PEDN.

À cette occasion, le président sortant, Lansana Kouyaté, a adressé un message d’encouragement et de remerciement aux différents responsables pour le bon déroulement du processus.

“Je félicite les membres des sections et les sections de base qui ont dû mettre en place les bureaux des conseils fédéraux réunis aujourd’hui pour débattre de la vie du PEDN, examiner les structures, apporter une couche de vernis à nos statuts et règlement intérieur, élever les membres des comités nationaux et du bureau exécutif et, bien sûr, le président du parti”, a déclaré Lansana Kouyaté, intervenant par visioconférence.

L’ancien Premier ministre rappelle le contexte dans lequel son parti tient son congrès national.

« Ce congrès se tient à un moment décisif de la vie de la nation, où le sort de notre pays repose sur la bonne foi et la bonne volonté, non seulement de l’équipe de transition, mais aussi de la classe politique et de la société civile », a indiqué Kouyaté, invitant les autorités de la transition au respect des engagements.

« Nous espérons que les dates indicatives qui y sont données seront désormais respectées et qu’une fois quittée, la Guinée sortira de l’ornière, des situations d’exception pour finalement embrasser un État de démocratie voulu et accepté par la majorité du peuple de Guinée », a-t-il ajouté.

Lansana Kouyaté exhorte les militants et responsables du PEDN à n’avoir pour motivation que la volonté d’apporter un plus à leur parti.

Le congrès national du Parti de l’Espoir pour le Développement National s’achèvera ce samedi 25 janvier avec l’élection du nouveau président.