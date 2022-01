L’ANAD s’est retrouvé avec un seul représentant au sein du Conseil national de transition (CNT), composé à travers un décret du Colonel Mamadi Doumbouya, samedi. Face cela, cette coalition s’est dit insatisfaite.

La nomination des membres du CNT était aussi sur la table des échanges au siège de l’UDG, lors d’une réunion du Collectif des partis politiques (CPP), ce lundi 24 janvier 2022. L’ANAD qui s’est vue minoritaire dans la désignation n’a pas digérer ce fait.

«Nous ne sommes pas satisfaits de la composition du CNT. L’ANAD qui est la plus grande coalition du pays n’a qu’un seul représentant, alors que le RPG qui ne devrait même pas participer, naturellement à ce débat à cause du rôle joué dans la question de la Constitution, se retrouve avec trois ou quatre [représentants]. Et ça, nous ne sommes pas satisfaits. L’ANAD va se prononcer sur cette question là du fait que nous sommes moins représentés», a exprimé Kéamou Bogola Haba.

En ce qui concerne le choix de Dansa Kourouma pour diriger cette institution qui fait office de l’Assemblée nationale, ce membre de l’ANAD a laissé entendre que la désignation de Dansa Kourouma et de ses deux vice-présidents relève du pouvoir discrétionnaire du président de la Transition.

«Personnellement, j’ai soutenu cette candidature de Dansa à cause non seulement de son expérience au niveau parlementaire, la longévité de la lutte qu’il mène pour la démocratie dans ce pays mais aussi à cause de sa capacité d’ouverture. Parce que la composition du CNT ne permet pas à une organisation d’avoir le pouvoir sur qui que ce soit e terme de vote. Vous avez besoin d’un président qui a une capacité de négociation pour pouvoir rencontrer l’ancienne mouvance présidentielle et l’ancienne opposition. Dansa a ces qualités», a-t-il réagi.