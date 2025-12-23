À compter de janvier 2026, les ressortissants guinéens désireux de se rendre temporairement aux États-Unis pour affaires (visa B-1), pour tourisme (visa B-2) ou pour un séjour mixte (visa B-1/B-2) devront s’acquitter d’une caution préalable avant la délivrance de leur visa.

Selon la décision rendue publique, tout citoyen voyageant avec un passeport guinéen et jugé admissible à un visa B-1, B-2 ou B-1/B-2 devra verser une caution comprise entre 5 000, 10 000 ou 15 000 dollars américains. Cette mesure ne concerne toutefois pas les détenteurs d’un visa B valide en cours. En revanche, à l’expiration de ce dernier, l’obligation de caution s’appliquera à toute nouvelle demande de visa de type B.

Les autorités américaines précisent que « les demandeurs de visa ne doivent pas payer la caution avant l’entretien. Un paiement anticipé ne garantit pas la délivrance du visa, et tout paiement effectué avant l’entretien peut ne pas être remboursable. Un officier consulaire fournira les instructions relatives au paiement de la caution après l’entretien ».

Une fois la caution acquittée et si le demandeur remplit l’ensemble des critères d’admissibilité, le visa délivré sera valable pour une seule entrée sur le territoire américain, dans un délai de trois mois à compter de sa date d’émission.

Il portera une mention spécifique indiquant le dépôt de la caution. La durée du séjour autorisé sera, quant à elle, fixée au point d’entrée par le département de la Sécurité intérieure des États-Unis. En pratique, les agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) limitent généralement ce séjour à 30 jours.

Les cautions versées seront automatiquement restituées aux voyageurs ayant strictement respecté toutes les conditions liées à leur visa.