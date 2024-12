Le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, Abdoul Sacko, déplore les propos du ministre de la Justice, Yaya Kairaba Kaba, concernant le drame survenu à N’zérékoré le 1er décembre 2024 et les enlèvements récemment enregistrés en Guinée.

À propos du premier incident, le garde des sceaux a affirmé que la Guinée n’est pas le seul pays à connaître de tels événements, tandis que sur le second sujet, il a indiqué que des individus se dissimulent sous des tenues militaires pour procéder à des kidnappings.

Pour Abdoul Sacko, ces déclarations du ministre de la Justice traduisent un manque de volonté de faire la lumière sur ces affaires. “La première leçon que je tire de cette sortie, c’est l’aveu d’une impuissance notoire du CNRD et de la gouvernance actuelle à répondre aux interrogations des Guinéens concernant l’origine des crimes, des drames et des violations des droits humains. La deuxième leçon est que, d’une part, le ministre ne devrait pas se permettre de telles déclarations, non seulement en raison de son âge et de la sagesse associée à l’âge dans la société africaine, mais aussi en raison de son statut de ministre de la Justice”, a déclaré Abdoul Sacko.

Selon lui, ces propos montrent que les autorités sont dépassées dans l’exercice de leurs fonctions régaliennes. Le coordinateur du Forum des forces sociales compare cette intervention de Yaya Kairaba Kaba à celle du ministre porte-parole du gouvernement, qui avait déclaré au sujet des disparus que “les adultes ont aussi le droit de disparaître”.

Abdoul Sacko regrette que, sous le régime du CNRD, le meilleur moyen d’obtenir des privilèges ou de se maintenir au pouvoir semble être de banaliser la vie humaine.

Il estime que face à de tels propos, les ministres concernés devraient être écartés de leurs fonctions pour préserver la crédibilité du gouvernement. “Je pense que lorsqu’un ministre tient de tels propos, même si c’est par erreur, il devrait démissionner ou être démis de ses fonctions dans les minutes qui suivent. Mais, sous le régime du CNRD, plus on méprise le peuple, plus on méprise les droits et libertés, plus on banalise la vie humaine, plus on obtient des privilèges”, a conclu Abdoul Sacko.