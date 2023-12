L’ancien parti au pouvoir a exprimé son inquiétude sur les conditions de vie des cadres du parti détenus à la Maison centrale de Conakry dont certains ont été touchés par l’explosion du dépôt de carburant dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023.

Dans un communiqué publié à cet effet, ce samedi 23 décembre, la Direction nationale du RPG Arc-en-ciel et Alliés estime que la vie des leaders du parti, en détention depuis plus d’un an, est en danger.

Le parti d’Alpha Condé exhorte les autorités de la transition à libérer les prisonniers politiques, et ce, même s’ils doivent se présenter devant le juge au besoin, car, estime-t-il, ceux-ci sont dans une insécurité totale à la Maison centrale de Conakry.