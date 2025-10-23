Le feuilleton opposant la Guinée à la Tanzanie autour du match de qualification pour la CAN 2025 connaîtra bientôt son épilogue. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a fixé la date de l’audience au 17 novembre prochain, à Lausanne (Suisse), selon un communiqué officiel de la Fédération Guinéenne de Football (FEGUIFOOT) publié ce jeudi 23 octobre 2025. La décision finale devrait être rendue dans le courant de la semaine de l’audience.

L’affaire trouve son origine dans le match décisif disputé le 19 novembre 2024 à Dar-es-Salaam, lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Ce jour-là, le Syli national s’était incliné 1-0 face à la Tanzanie, ratant ainsi la qualification alors qu’un match nul lui aurait suffi.

La FEGUIFOOT avait aussitôt déposé une réserve auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF), accusant la Tanzanie d’avoir aligné un joueur non identifié, en violation présumée des règlements relatifs à l’éligibilité des joueurs.

Une bataille juridique menée avec prudence

Depuis le dépôt de l’appel, les deux parties ont échangé leurs arguments écrits devant le TAS. La Fédération guinéenne souligne que le recours repose sur « la violation des règles d’éligibilité des joueurs au regard des règlements de la CAF ».

Conformément aux principes d’arbitrage international, la procédure se déroule dans un cadre confidentiel, afin de garantir l’impartialité et la sérénité des débats. La FEGUIFOOT indique avoir respecté la réserve nécessaire jusqu’à la confirmation officielle de la date d’audience.

Un enjeu majeur pour le Syli national

Le tirage au sort de la CAN 2025 ayant déjà eu lieu, la Tanzanie figure actuellement parmi les équipes qualifiées pour la phase finale. Toutefois, une décision favorable à la Guinée pourrait bouleverser la composition des groupes et relancer la course à la qualification.

Dans l’attente du verdict du TAS, prévu dans moins d’un mois, la FEGUIFOOT et les supporters guinéens gardent espoir de voir le Syli national réintégré dans la compétition.