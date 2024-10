Dans un entretien accordé à Guinée360, le président du parti Union des démocrates pour le renouveau et le progrès (UDRP)), Dr Édouard Zoutomou Kpogomou, s’est exprimé sur la gestion de la transition guinéenne.

Le vice-président de l’Alliance Nationale pour l’Alternance Démocratique (ANAD) a mis en garde contre les conséquences de non-respect des engagements pris par le CNRD concernant le retour à l’ordre constitutionnel.

Selon Dr Zoutomou, la Guinée fait face à une situation où tout peut basculer à tout moment. “Nous savons une chose : nous ne sommes pas encore au 31 décembre 2024. D’ici là, beaucoup de choses peuvent se passer”, a-t-il déclaré.

Il souligne la responsabilité des dirigeants de la transition en particulier celle du Général Mamadi Doumbouya à qui il exhorte de respecter ses engagements. “Le général peut encore revenir à de meilleurs sentiments s’il ne veut pas que ce pays sombre dans des déchirements, car ce n’est pas ce que nous souhaitons. Nous aimons tous la Guinée. En bon militaire, le général a donné sa parole d’honneur, que nous avons considérée comme un engagement solennel. Il doit respecter cette parole s’il veut être retenu dans les grandes pages de l’histoire de ce pays”, a ajouté.

“On parle de développement, mais tout cela n’est que des promesses, du tape-à-l’œil”, a-t-il dit, déplorant notamment l’état désastreux des infrastructures routières. “Le réseau routier en Guinée est pire. Par exemple, entre Mamou et Faranah, il n’y a pas de route. Allez en région forestière, entre Nzérékoré et Yomou, il n’y a pas de route. Entre Kissidougou et Kankan, c’est la même chose. De quel réseau routier parle-t-on ?”, s’est interrogé le leader de l’UDRP.

Dr Zoutomou lance un appel pressant à la réflexion et à l’action, alertant sur le danger d’une crise provoquée par des promesses non tenues et une gestion inefficace de la transition.