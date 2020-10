Les appels à la retenue se multiplient chez les acteurs politiques guinéens pour une sortie de crise, c’est le cas du président du Parti du Peuple Républicain de Guinée qui appelle le peuple à prôner la paix.

«Nous croyons en la maturite du peuple de Guinee, nous croyons a la démocratie car la violence n’est pas legitime. Nous appelons au sens de responsabilités de toutes les parties parce que, ce qui est en jeu c’est, la sécurité du pays et surtout sa population, nous reiterons notre appel à la responsabilite de tous les acteurs du débat public, les responsables politiques surtout les blogueurs que leur déclaration compte beaucoup pour le maintien de la paix et la quiétude sociale.», exprime Mohamed Kourouma, dans une déclaration.

Sur les tueries enregistrées l’élection du 18 octobre, Mohamed Kourouma affirme que le rôle de la police devrait être la protection des citoyens et non le contraire.

«La Police doit retablir sa vocation de protection des citoyens et leurs biens. C’est ce rôle qui lui ait dévolu toutes ses interventions doivent en être conformes.

« Le PPRG condamne sérieusement ces bavures policières et interpellle la responsabilite de toutes et de tous pour une Guinée unie et paisible.»