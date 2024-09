Le président de la transition, Général Mamadi Doumbouya, a signé un décret, samedi 22 septembre 2024, interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation et l’utilisation des emballages et objets en plastique à usage unique sur l’ensemble du territoire guinéen. Cette décision, qui reflète une volonté politique claire de protéger l’environnement, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique, un problème mondial aux conséquences néfastes sur la biodiversité et la santé publique.

Sont exemptés de l’interdiction, “la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation des emballages et objets en plastique à usage unique destinés à usage médical, les emballages et objets en plastique à usage unique destinés aux activités agricoles

– Emballages et objets en plastique à usage unique destinés aux activités militaires et aux situations de guerre

-Emballages et objets en plastique à usage unique utilisés pour le ramassage des ordures

-Des emballages d’eau ou d’autres liquides ou solides composés de petits pots en plastique utilisés pour le conditionnement de certains produits alimentaires et pharmaceutiques,

-Firmes en plastique utilisées dans le bâtiment et les travaux publics

-Firmes en plastique destinées à emballer ou à conditionner les produits hygiéniques à l’intérieur des unités de production notamment mouchoirs en papier, serviettes et papier hygiénique.

Toutefois, l’importation des matières premières pour la fabrication des produits visés à l’alinéa 1 du présent article est soumise à l’autorisation préalable du ministère en charge de l’Environnement et conformément à la réglementation applicable.

Article 6 : De la production et l’importation des emballages biodégradables

La fabrication et l’importation des emballages biodégradables sont autorisés à condition qu’ils soient revêtus des mentions suivantes : l’identité du fabricant, les spécifications techniques telles que matériaux, épaisseur, résistance en poids et la durée de vie en mois et la mention biodégradable ou oxo-biodégradable.

Article 7 : de la certification des fabricants et importateurs des emballages biodégradables

Toute activité de fabrication ou d’importation d’emballage biodégradables en République de Guinée, est assujettie à une professionnalisation de certification définie par un arrêté conjoint des ministres en charge de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce. La procédure citée à l’alinéa 1 du présent article est placée sous la coordination du ministre en charge de l’environnement.”