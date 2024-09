Le général Mamadi Doumbouya a pris une décision majeure pour la protection de l’environnement en Guinée. Un décret interdisant la fabrication, l’importation, l’utilisation, et la commercialisation des emballages et objets en plastique à usage unique a été pris ce samedi 21 septembre 2024. Le décret a été lu à la télévision nationale.

Cette nouvelle réglementation vise à lutter contre la pollution liée aux plastiques, qui représente une menace pour l’environnement et la santé publique. Toutefois il a prévu une période moratoire pour permettre aux entreprises et aux consommateurs de s’adapter à ce changement.

Les entreprises qui ont déjà commandé ou stocké des emballages et objets en plastique à usage unique bénéficient d’un délai de six mois pour écouler leurs stocks. Quant aux unités industrielles opérant dans la production de ces plastiques en République de Guinée, elles disposent de deux ans à compter de la date de signature du décret pour se conformer aux nouvelles normes environnementales.

Cette interdiction fait partie des engagements de la Guinée dans la lutte contre la dégradation de l’environnement et marque une étape importante vers une économie plus durable et respectueuse de la nature. Les contrevenants seront soumis à des amendes administratives.