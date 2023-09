L’artiste chanteur guinéen Awèky Star accuse les chanteurs Jimmy Le Charmeur et Mohamed James Azaya d’avoir plagié son titre «Amoufata love ra».

Interrogé par un reporter de Guinée360, ce samedi 23 septembre 2023, l’auteur de l’album «Allah Fokhi» clame haut et fort la paternité du titre «Amoufata Love ra » et accuse Jimmy et son acolyte Azaya de l’avoir plagié.

Le titre « Amoufata love ra ou khamet dougoula Moufata love ra vient de moi. J’ai chanté ce titre depuis plus de 10 ans. J’ai joué ce titre dans plusieurs places publiques et beaucoup de personnes sont témoins. Jimmy Le Charmeur qui est un grand frère et Azaya me connaissent bien à travers cette chanson. J’ai été même le bagagiste de Jimmy dans les temps. Ce titre ne l’appartient pas, il le sait, je le sais et tous ceux qui nous connaissent le savent», a-t-il laissé entendre citant comme témoins Yakhoubha Sekou, Capi et feu Kerfala kanté.

« Je veux une confrontation avec les deux devant tout le monde pour prouver que c’est moi qui suis l’auteur de ce titre », a lancé Awèky Star qui a commencé a faire la musique en 1995 aux côtés de feu Kerfala Kanté, feu Kemo Kouyaté , Ibro Diabaté, Aboulaye Korofé et tant d’autres.

Les histoires de plagiat sont récurrentes entre artistes guinéens. Le jeune dancehall man, Bandjan, a récemment accusé Singleton d’avoir plagié sa chanson « Rogbodo».