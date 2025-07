Une mission d’évaluation des besoins électoraux de l’Union africaine séjourne actuellement à Conakry. Composée d’experts en gouvernance et processus électoraux, elle est chargée d’examiner minutieusement les besoins de la Guinée en vue d’un accompagnement technique et stratégique pour la tenue des prochaines élections.

Conduite par Calixte Aristide Mbari, responsable de la Division démocratie et élections de l’Union africaine, la délégation a été reçue par le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Kalil Condé. « Nous allons voir comment trouver des réponses à vos différentes sollicitations pour vous accompagner dans vos efforts, les efforts des autorités et du peuple guinéen pour faciliter ce processus en cours. Mais avant cela, Monsieur le Ministre, je voudrais porter ce message de félicitations pour tout ce qui a déjà été fait à ce jour. La préparation de l’avant-projet de Constitution a été une étape importante qui permettra, d’ici peu, de mobiliser l’opinion nationale pour s’exprimer sur ce texte. Ce référendum ouvrira la voie aux prochaines étapes, afin que la République de Guinée avance résolument sur la trajectoire qu’elle s’est fixée : le renforcement de la démocratie, et, par conséquent, celui de la paix », a déclaré M. Mbari.

Cette démarche intervient alors que le pays s’oriente vers la tenue d’un référendum constitutionnel, prévu le 21 septembre prochain, portant sur un avant-projet de nouvelle Constitution.

Le ministre Kalil Condé a, de son côté, salué la visite de la délégation africaine et réaffirmé l’engagement des autorités à respecter le calendrier électoral. « Évaluer les besoins, c’est pour nous apporter de l’aide. Mais nous sommes déjà à une vitesse de croisière, grâce à la volonté politique de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et si l’on nous apporte de l’assistance, ce n’est pas de refus, car nous voulons aller vite. Le Président tient à ce que ces élections se tiennent dans le courant de l’année 2025 », a-t-il affirmé.

Durant leur séjour, les experts de l’Union africaine échangeront avec les cadres du ministère de l’Administration du territoire autour des différents axes d’intervention de l’organisation continentale, dans une perspective de renforcement des capacités institutionnelles et techniques, nécessaires à la réussite des prochaines échéances électorales.

Cette mission intervient dans un climat politique tendu, marqué par la méfiance persistante entre les autorités de la transition et une partie de la classe politique regroupée au sein des Forces vives, qui soupçonnent la junte au pouvoir de nourrir des velléités de confiscation du pouvoir.