Le ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA) a, après la publication de la date des différents examens nationaux, publié le nombre de candidats pour chacun des trois examens scolaires pour la session 2020.

Alors que le nouveau ministre Alpha Amadou Bano Barry se fixe comme objectif la réussite d’examens crédibles, justes et transparents, le département a publié la nombre total de candidats pour l’examen d’entrée en 7e année, le BEPC et le BAC mais aussi le nombre de centre d’examen pour chaque niveau.

Pour l’entrée en 7e, on dénombre pour l’ensemble du territoire national, 260 790 candidats inscrits dont 114 367, filles, le nombre de centres d’examen est de 1 144. Pour le Brevet d’Etudes du Premier Cycle, nous avons 146 710 candidats inscrits dont 62 582 filles, le nombre de centres d’examen est de 509. Pour le Baccalauréat Unique, il y a 96 461 candidats dont 36 152 filles et le nombre de centres d’examen est de 265.

Pour la réussite de ces examens, le ministre Bano Barry a mis en place depuis le 13 juillet dernier, une commission de gestion, de suivi et d’évaluation du baccalauréat session 2020.

Le MENA précise que suite à un contrôle, certains candidats ont été éliminés: « Il est important de préciser ici que le contrôle des listes des candidats a abouti au rejet d’un certain nombre de dossiers de candidature. Les motifs de ce rejet varient entre : la non admission au BEPC, les cas d’homonymie ou encore d’inscription d’un même candidat sur deux listes différentes ou double inscription. »

Le nombre de candidatures rejetés à Conakry est de 539 et à l’intérieur du pays 291 soit un total de 830 candidatures rejetées selon la commission nationale de gestion, de suivi et d’évaluation du baccalauréat session 2020. Mais ce rejet n’est pas définitif, réagit le MENA qui précise que « les noms des candidats concernés par une des situations sont déjà à la disposition des DCE, DPE et écoles concernées. Les listes doivent être affichées dans les écoles concernées pour permettre aux intéressés de lire et de réagir à temps en vue d’une éventuelle prise en charge de leurs candidatures si elles sont régularisées. »